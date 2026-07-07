वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम के कोच होंगे

वीवीएस लक्ष्मण होंगे जिम्बाब्वे दौरे और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम के कोच

लेखन भारत शर्मा 02:08 pm Jul 07, 202602:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय मैचों के कार्यक्रम को देखते बड़ा अहम रणनीतिक कदम उठाया है। BCCI ने अब कोचिंग जिम्मेदारियों को भी विभाजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी टी-20 सीरीज और एशियाई खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।