वीवीएस लक्ष्मण होंगे जिम्बाब्वे दौरे और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम के कोच
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय मैचों के कार्यक्रम को देखते बड़ा अहम रणनीतिक कदम उठाया है। BCCI ने अब कोचिंग जिम्मेदारियों को भी विभाजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी टी-20 सीरीज और एशियाई खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
सहयोग
लक्ष्मण को मिलेगा जोशी और कानिटकर का साथ
मुख्य कोच गौतम गंभीर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ रहेंगे, जबकि लक्ष्मण जिम्बाब्वे और एशियाई खेलों के लिए जापान जाने वाली टीमों के कोच होंगे। इस दौरान लक्ष्मण के लिए परिचित सहायक स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है। इस दोनों दौरों के लिए BCCI ने पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को गेंदबाजी कोच और पूर्व बल्लेबाज हृषिकेश कानिटकर बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है।
पुनरावृत्ति
BCCI पहले भी उठा चुका है ऐसे कदम
यह पहली बार नहीं है जब BCCI ने ऐसी रणनीति अपनाई है। भारत के व्यस्त कार्यक्रम में कई बार एक ही समय पर होने वाले कार्यक्रमों के दौरान निरंतरता बनाए रखने के लिए बोर्ड अक्सर (CoE) पर निर्भर रहा है। वरिष्ठ कोचिंग स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्मण ने पहले भी कई विदेशी दौरों पर कोच की भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम संबंधी समस्याओं के दौरान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के पूर्व प्रमुखों ने भी इसी पद्धति का पालन किया था।
टीम
जिम्बाब्वे दौरे और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम
जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)। एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह।
कार्यक्रम
क्या रहेगा जिम्बाब्वे दौरे और एशियाई खेलों का कार्यक्रम?
भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले हरारे में होंगे। इसी तरह एशियाई खेल 2026 में क्रिकेट का कार्यक्रम 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच रहेगा। इसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 24-26 सितंबर को ग्रुप मैच होंगे। 28-29 को क्वार्टर फाइनल और 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। 3 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला होगा।