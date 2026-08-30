वीवीएस लक्ष्मण ने CoE पहुंच पर अहम बयान दिया है

वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों की CoE तक पहुंच बढ़ानें पर दिया जोर, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 01:59 pm Aug 30, 202601:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने इस विश्व स्तरीय सुविधा तक पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि CoE का उपयोग केवल बोर्ड के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ घरेलू और उभरते हुए खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट की मजबूती के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर से नीचे की नींव का मजबूत होना जरूरी है।