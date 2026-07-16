विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: विराट कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 07:48 pm Jul 16, 202607:48 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 37 वर्षीय कोहली ने अपना 54वां रन पूरा करते ही दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर युवराज सिंह हैं।