वनडे क्रिकेट: विराट कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 37 वर्षीय कोहली ने अपना 54वां रन पूरा करते ही दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर युवराज सिंह हैं।
उपलब्धि
इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
तेंदुलकर ने 1990 से 2011 के बीच इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 1,455 रन बनाए थे।
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में धोनी 1,546 रन के साथ पहले, जबकि युवराज 1,523 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ अपना 40वां वनडे खेल रहे कोहली के नाम अब 40 से ज्यादा की औसत से 1,455 से अधिक रन हैं।
इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं।
रिकॉर्ड
इंग्लैंड की धरती पर कोहली ने पूरे किए 600 रन
कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान एक और खास उपलब्धि हासिल की। वह इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 600 रन पूरे करने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए।
इस सूची में उन्होंने राहुल द्रविड़ (648), तेंदुलकर (639) और धोनी (613) जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली।
इंग्लैंड की परिस्थितियों में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए कोहली ने भारतीय बल्लेबाजों के बीच अपनी एक और मजबूत पहचान दर्ज कराई।