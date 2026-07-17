विराट कोहली ने दूसरे वनडे में कई रिकॉर्ड्स बनाए (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय, कोहली ने तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

लेखन आदर्श कुमार 12:19 am Jul 17, 202612:19 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में विराट कोहली ने 65 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कई अहम उपलब्धियां अपने नाम कीं। कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आइए इस मामले में शीर्ष भारतीय बल्लेबाजों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।