विराट कोहली ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 11वां वनडे अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 08:29 pm Jul 16, 202608:29 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने 65 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का 78वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 50 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी का ये 11वां अर्धशतक रहा। पहले वनडे में कोहली कुछ खास नहीं कर पाए थे। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।