विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विराट कोहली ने लॉर्ड्स के मैदान पर पहला अर्धशतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 12:56 am Jul 20, 202612:56 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने 74 रन की शानदार पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का 79वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 46 गेंदों में पूरा किया। यह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर उनके बल्ले से निकला पहला ही अर्धशतक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना 12वां अर्धशतक लगाया। इस शानदार पारी के बावजूद भारतीय टीम को मैच में 27 रन से हार का सामना करना पड़ा।