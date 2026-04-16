विराट कोहली का LSG के खिलाफ मैच के बाद खुलासा, कहा- अभी पूरी तरह फिट नहीं

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने स्वीकार किया है कि वह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। यह बात उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (RCB) के खिलाफ मिली 5 विकेट की जीत के बाद कही है। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जहां कोहली ने 34 गेंदों में 49 रनों की प्रभावशाली पारी खेली थी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

खुलासा कोहली ने अपनी फिटनेस को लेकर क्या किया खुलासा? कोहली ने मैच के बाद कहा कि वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मैं अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हूं। पिछले मैच में मुझे दर्द था। पिछले चार-पांच दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।" यह बात उन्होंने LSG के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद कही, जहां उन्होंने छह चौके और एक छक्का लगाकर RCB को मात्र 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल करने में मदद की।

प्रभाव मैच पर कोहली की पारी का प्रभाव कोहली की पारी भले ही मैच जिताने वाली न हो, लेकिन RCB को शुरुआती आत्मविश्वास दिलाने और कम स्कोर बोर्ड दबाव के साथ LSG के आक्रमण के सामने बिखरने से बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। चोट के कारण पिछले और इस मैच में फील्डिंग न कर पाने की वजह से उनके प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे थे। इन चुनौतियों के बावजूद कोहली ने टूर्नामेंट में अब तक 228 रन बनाए हैं, जिससे वे ऑरेंज कैप के दावेदार बन गए हैं।

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