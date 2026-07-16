विराट कोहली ने रचा इतिहास, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपने नाम एक और बड़ा कीर्तिमान दर्ज कर लिया। वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा है। टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली का इंग्लैंड में तीनों प्रारूपों में प्रदर्शन शानदार रहा है। आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
इंग्लैंड
इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
द्रविड़ ने इंग्लैंड की धरती पर 56 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 2,645 रन बनाए थे।
इस सूची में तीसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 56 पारियों में 2,626 रन दर्ज हैं।
इनके अलावा रोहित शर्मा ही ऐसे दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000 से ज्यादा (2,309) रन बनाए हैं।
वहीं, सौरव गांगुली ने 42 पारियों में 1,949 और महेंद्र सिंह धोनी ने 59 पारियों में 1,869 रन बनाए हैं।
प्रारूप
इंग्लैंड में ऐसे हैं कोहली के आंकड़े
कोहली ने इंग्लैंड में 17 टेस्ट खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 33.21 की औसत से 1,096 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। वनडे में उन्होंने 35 पारियों में 51 से ज्यादा की औसत से 1,300 से अधिक रन बनाए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने इंग्लैंड में 7 पारियों में 32 की औसत से 192 रन बनाने में सफल रहे थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन है।