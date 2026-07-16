विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है (फाइल तस्वीर)

विराट कोहली ने रचा इतिहास, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 07:10 pm Jul 16, 202607:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपने नाम एक और बड़ा कीर्तिमान दर्ज कर लिया। वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा है। टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली का इंग्लैंड में तीनों प्रारूपों में प्रदर्शन शानदार रहा है। आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।