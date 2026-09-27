विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के 4 रिकॉर्ड

विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के 4 रिकॉर्ड
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली रविवार (27 सितंबर) से वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले पहले वनडे में कोहली पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 4 बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ने के इरादे से उतरेंगे। कोहली इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं। इस साल उन्होंने 6 पारियों में 64 की शानदार औसत से 384 रन बनाए हैं।
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सबसे तेज 15,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं कोहली
कोहली इस सीरीज में वनडे प्रारूप में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने से महज 59 रन दूर हैं।
वर्तमान में उनके नाम 314 मैचों की 302 पारियों में 58.59 के औसत से 14,941 रन दर्ज हैं। जिसमें 54 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं।
तेंदुलकर ने 377वीं पारी में 15,000 रन पूरे किए थे। ऐसे में कोहली के पास उन्हें इस मामले में काफी छोड़ने का मौका रहेगा।
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घर पर 7,000 वनडे रन वाले पहले भारतीय
कोहली एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने के करीब हैं। तेंदुलकर ने घरेलू मैदान पर खेले 164 वनडे मैचों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाए थे।
इस मामले में कोहली ही एकमात्र ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।
कोहली ने घरेलू मैदान पर खेले गए 130 वनडे मैचों में 62.42 की औसत से 6,867 रन बनाए हैं।
आगामी सीरीज में कोहली 133 रन बनाते ही घर पर 7,000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे।
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घरेलू मैदान पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक
कोहली के नाम घरेलू सरजमीं (भारत) पर फिलहाल 41 अंतर्राष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। वह तेंदुलकर के सर्वकालिक रिकॉर्ड से केवल 2 शतक पीछे हैं।
तेंदुलकर ने घरेलू मैदानों पर 42 वनडे शतक जड़े थे।
इस सीरीज में 2 शतक लगाते ही वह भारत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।
उनके कुल अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संख्या इस समय 85 है। हालांकि, सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोहली को अप्रत्याशित प्रदर्शन करना होगा।
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लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड
वनडे और लिस्ट-A क्रिकेट को मिलाकर तेंदुलकर के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा 60 शतक का रिकॉर्ड है।
कोहली इस समय 59 लिस्ट-A शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सीरीज में 2 और शतक उन्हें इस सूची में भी शीर्ष पर पहुंचा देंगे।
वेस्टइंडीज के के खिलाफ कोहली का बल्ला जमकर बोलता है। उन्होंने 43 मैचों की 41 पारियों में 66.50 की धमाकेदार औसत से 2,261 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं।