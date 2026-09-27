विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के 4 रिकॉर्ड

कोहली एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने के करीब हैं। तेंदुलकर ने घरेलू मैदान पर खेले 164 वनडे मैचों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाए थे।

इस मामले में कोहली ही एकमात्र ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।

कोहली ने घरेलू मैदान पर खेले गए 130 वनडे मैचों में 62.42 की औसत से 6,867 रन बनाए हैं।

आगामी सीरीज में कोहली 133 रन बनाते ही घर पर 7,000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे।