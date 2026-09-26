विराट कोहली ने बड़ा बयान सामने आया है (फाइल तस्वीर)

विराट कोहली ने दिया अहम बयान, कहा- वनडे विश्व कप 2027 होगा मेरा आखिरी विश्व कप

लेखन आदर्श कुमार 01:47 pm Sep 26, 202601:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने आगामी वनडे विश्व कप 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारतीय दिग्गज के अनुसार यह भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप होगा। उन्होंने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान इस बड़े टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने और टीम को खिताब दिलाने पर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए वह मैदान पर अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं।