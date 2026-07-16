विराट कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विराट कोहली SENA देशों में 100 वनडे खेलने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 06:40 pm Jul 16, 202606:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 100 वनडे मैच खेलने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ये कारनामा कर पाए हैं। ऐसे में आइए इन खिलाड़ियों के SENA देशों में आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।