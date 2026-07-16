विराट कोहली SENA देशों में 100 वनडे खेलने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 100 वनडे मैच खेलने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ये कारनामा कर पाए हैं। ऐसे में आइए इन खिलाड़ियों के SENA देशों में आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पहला
ऐसे है सचिन के SENA देशों में आंकड़े
भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन ने SENA देशों में सबसे ज्यादा 135 वनडे मैच खेले हैं।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 47 मैचों में 34.67 की औसत से 1,491 रन बनाए।
इंग्लैंड में 26 मुकाबलों में उनके बल्ले से 43.79 की औसत से 1,051 रन निकले।
न्यूजीलैंड में सचिन ने 22 पारियों में 39.09 की औसत से 821 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 40 मैचों की 38 पारियों में 38.23 की औसत से 1,453 रन बनाए।
विकेटकीपर
SENA देशों में ऐसे रहे हैं धोनी के आंकड़े
धोनी ने SENA देशों में 109 वनडे मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 35 मुकाबलों की 31 पारियों में 47.86 की औसत से 1,053 रन बनाए थे।
इंग्लैंड में 38 मैचों की 28 पारियों में उनके बल्ले से 39.08 की औसत से 938 रन निकले थे।
न्यूजीलैंड में उन्होंने 15 मैचों की 12 पारियों में 84.28 की शानदार औसत से 590 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 21 मुकाबलों की 16 पारियों में 26.42 की औसत से 370 रन बनाए।
दिग्गज
SENA देशों में ऐसे रहे हैं कोहली के आंकड़े
कोहली के SENA देशों में 100 वनडे हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 32 पारियों में 50.03 की औसत से 1,401 रन जुटाए हैं।
इंग्लैंड में 35 मुकाबलों की 34 पारियों में उनके बल्ले से 50 से ज्यादा की औसत से 1,300 से अधिक रन निकले हैं।
न्यूजीलैंड में 13 पारियों में उन्होंने 49.66 की औसत से 596 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका में 20 मैचों की 18 पारियों में 76.38 की औसत से 993 रन अपने नाम किए हैं।
पारी
कोहली 300 पारी के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने
कोहली के वनडे क्रिकेट में 300+ पारियां हो गईं हैं। वह 300 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने 300 पारियों में 58.50 की औसत से 14,802 रन बनाए है। सचिन ने 300 पारियों में 44.50 की औसत से 12,015 रन बनाए थे।
तीसरे स्थान पर सौरव गांगुली हैं। उन्होंने 41.02 की औसत से 11,363 रन बनाए थे।
रिकी पोंटिग के बल्ले से 300 पारियों में 42.87 की औसत से 11,363 रन निकले थे।