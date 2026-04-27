विराट कोहली IPL में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े

करियर बेमिसाल रहा है कोहली का IPL करियर कोहली ने 275वें मैच में अपने 9,000 रन पूरे किए हैं। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में लगभग 40 की औसत और 133.80 की स्ट्राइक रेट के साथ 9,012 रन बनाए हैं। वह लीग में सर्वाधिक 8 शतक और 66 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। IPL में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 113 रन रहा है। IPL के इतिहास में कोहली के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 8,000 रन भी नहीं बना सका है।

कप्तान IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान हैं कोहली कोहली 2013 से 2021 के बीच पूर्णकालिक कप्तान के रूप में RCB के लिए खेले। उन्होंने टीम का नेतृत्व करते हुए भी बल्ले से निरंतर बेहतर प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि कोहली के नाम कप्तान के रूप में सबसे अधिक IPL रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 143 मैचों में कप्तानी करते हुए 41.96 की उल्लेखनीय औसत से 4,994 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 शतक भी अपने नाम किए हैं।

Advertisement

चौके IPL में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं कोहली कोहली IPL में सबसे ज्यादा चौके (808*) लगाने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर हैं। शिखर धवन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 222 मैच की 221 पारियों में 768 चौके लगाए थे। डेविड वार्नर के बल्ले से 184 मैचों की 184 पारियों में 663 चौके निकले थे। इस सूची में रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं। उनके बल्ले से 271 पारियों में 653 चौके निकले हैं। वार्नर और धवन IPL से संन्यास ले चुके हैं।

Advertisement