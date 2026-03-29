विराट कोहली IPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

रिकॉर्ड

कोहली ने वार्नर को और पीछे छोड़ा

कोहली ने मैच में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों से नाबाद 69 रन बनाए। उनके अब IPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 4,027 रन हो गए हैं। सूची में डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 3,285 रन बनाए थे। इसी तरह मुंबई इंडियंस (MI) के रोहित शर्मा (3,238) तीसरे और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (2,843) चौथे नंबर पर हैं।