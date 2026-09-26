वृद्धाश्रम में रह रहे हैं पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, वीडियो हुआ वायरल

कांबली पिछले कुछ सालों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं।

दिसंबर 2024 में उन्हें लो ब्लड प्रेशर और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के बाद ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

डॉक्टरों ने जांच के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी पाया था, जिसका असर उनकी मांसपेशियों और चलने-फिरने की क्षमता पर पड़ रहा था।

इसके अलावा उनके मस्तिष्क में पुराने रक्त के थक्के भी मिले थे जो पहले हुए स्ट्रोक से जुड़े थे।