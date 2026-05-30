विनेश फोगाट एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम, ट्रायल में हारीं
विनेश फोगाट एशियाई खेल 2026 का हिस्सा नहीं होंगी

लेखन आदर्श कुमार
May 30, 2026
05:02 pm
क्या है खबर?

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का एशियाई खेल 2026 में खेलने का सपना टूट गया है। 31 वर्षीय पहलवान महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के ट्रायल के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से हार गईं और इसके साथ ही आगामी एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करने से चूक गईं। मुकाबले में विनेश को 4-6 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका अभियान निराशाजनक तरीके से समाप्त हो गया। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

