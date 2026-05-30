विनेश फोगाट एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम, ट्रायल में हारीं
लेखन आदर्श कुमार
May 30, 2026 05:02 pm
क्या है खबर?
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का एशियाई खेल 2026 में खेलने का सपना टूट गया है। 31 वर्षीय पहलवान महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के ट्रायल के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से हार गईं और इसके साथ ही आगामी एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करने से चूक गईं। मुकाबले में विनेश को 4-6 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका अभियान निराशाजनक तरीके से समाप्त हो गया। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
VINESH PHOGAT OUT OF ASIAN GAMES CONTENTION🚨— The Bridge (@the_bridge_in) May 30, 2026
Meenakshi Goyat beats Vinesh 6-4 in the women's 53kg semifinals at the #AsianGames2026 wrestling selection trials. pic.twitter.com/rReGBMeKCV