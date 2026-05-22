विजय शंकर ने किया संन्यास का ऐलान, घरेलू क्रिकेट और IPL नहीं खेलेंगे 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नई संभावनाओं के तलाश के कारण ये फैसला लिया है। शंकर 35 साल के हैं और उन्होंने भारतीय टीम के लिए आखिरी मुकाबला साल 2019 में खेला था। IPL 2026 में वह किसी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। पिछले सीजन वह चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए खेले थे।

बयान विजय शंकर ने क्या कहा? शंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'क्रिकेट मेरी जिंदगी है। मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और 25 साल बाद मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हर स्तर पर और सबसे ऊंचे स्तर तक खेलने का मौका मिला। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे सबसे गर्व और खुशी के पलों में से एक रहेगा। मैंने घरेलू क्रिकेट और IPL से संन्यास लेने का फैसला किया है ताकि नए अवसरों की ओर बढ़ सकूं।'

BCCI विजय शंकर ने BCCI के लिए कही ये बात शंकर ने आगे कहा, 'BCCI और भारतीय क्रिकेट टीम का धन्यवाद, यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अनगिनत यादें मिलीं और कई प्रेरणाएं भी। देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहेगा। नागपुर में भारत के 500वें वनडे में आखिरी ओवर डालना और 2019 विश्व कप में पहली ही गेंद पर विकेट लेना ऐसे पल हैं जिन्हें मैं जिंदगी भर संजोकर रखूंगा।'

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अंतरराष्ट्रीय ऐसा रहा विजय शंकर का अंतरराष्ट्रीय करियर शंकर ने भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी-20 मुकाबले खेले। वनडे की 8 पारियों में उन्होंने 31.85 की औसत से 223 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 46 रन रहा। गेंदबाजी में उन्होंने 9 पारियों में 4 विकेट लिए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी ने 9 मैच की 4 पारियों में 25.25 की औसत और 138.35 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने 38.20 की औसत से 5 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/32 का रहा।

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घरेलू घरेलू क्रिकेट में ऐसा रहा विजय शंकर का प्रदर्शन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शंकर ने 77 मैच की 107 पारियों में 46.73 की औसत से 4,253 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 शतक और 23 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151* रन रहा। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 127 मैच में 34.87 की औसत से 2,790 रन बनाए। टी-20 में उनके बल्ले से 159 मैच में 2,583 रन निकले। प्रथम श्रेणी में उनके नाम 43 विकेट, लिस्ट-A में 73 और टी-20 में 38 विकेट रहे।