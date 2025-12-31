विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: रुतुराज गायकवाड़ ने जड़ा लिस्ट-A करियर का 19वां शतक, जानिए आंकड़े 

महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने उत्तराखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतकीय पारी (124) खेली है। ये उनके लिस्ट-A करियर का 19वां शतक रहा। उनकी पारी के दम पर महाराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 331/7 का स्कोर बना दिया। इस विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी का बल्ला जमकर बोल रहा है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रुतुराज की पारी और साझेदारी रुतुराज ने 113 गेंदों का सामना किया और 124 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 109.73 की रही। एक समय टीम के 50 रन पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। रुतुराज ने यहां से टीम की पारी संभाली। उन्होंने राहुल त्रिपाठी के साथ 50 रन जोड़े। इसके बाद सत्यजीत बच्छाव के साथ 88 गेंदों में 109 रन की साझेदारी निभाई। रामकृष्ण घोष के साथ उन्होंने 94 रन की साझेदारी की।

करियर ऐसा रहा है रुतुराज का लिस्ट-A करियर लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 96 मुकाबले खेले हैं और इसकी 92 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए लगभग 57 की औसत से 4,700 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 19 अर्धशतक और 19 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 220 रन रहा है। इस मुकाबले से पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रुतुराज ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली थी।

भारत भारत के लिए ऐसे हैं रुतुराज के आंकड़े रुतुराज ने भारतीय टीम के लिए अब तक 9 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 28.50 की औसत से 228 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105 रन रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज में 105 रन की शानदार पारी खेली थी। इस शतक से आने वाली वनडे सीरीज में उनके चयन पर विचार किया जा सकता है।

