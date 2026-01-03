विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने खेली शतकीय पारी, जानिए आंकड़े

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने अपनी-अपनी टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारियां खेली। तिलक ने हैदराबाद के लिए चंडीगढ़ के खिलाफ शतक (109) जड़ा, वहीं अक्षर ने गुजरात की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक (130) जड़ा। यह तिलक के लिस्ट-A करियर का छठा और अक्षर का पहला ही शतक रहा। दोनों की शानदार पारियों की दम पर उनकी टीमें मैच में बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।

बल्लेबाजी कैसी रही तिलक की पारी और साझेदारी? हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए कप्तान तिलक ने अभिरथ रेड्डी (71) के साथ तीसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने अन्य बल्लेबाजों के साथ भी उपयोगी साझेदारी निभाते हुए अपना शतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 118 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 109 रन बनाकर छठे विकेट के रूप में आउट हुए।

बल्लेबाजी कैसी रही अक्षर की पारी और साझेदारी? गुजरात को भी पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 29 रन के कुल स्कोर पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए अक्षर ने विशाल जायसवाल (70) के साथ छठे विकेट के लिए 142 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। इसके बाद उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ भी साझेदारी करते हुए अपना शतक पूरा किया। अक्षर पारी में 111 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों से 130 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

करियर कैसा रहा है तिलक का लिस्ट-A करियर? तिलक ने 2019 में अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 46 मैचों की 44 पारियों में 45 से अधिक की औसत और 90 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,833 रन बनाने में सफल रहे हैं। वह अब तक 6 शतक और 10 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 156 रन का रहा है। इसी तरह वह 23 प्रथम श्रेणी मैचों की 35 पारियों में 1,562 रन भी बना चुके हैं।

