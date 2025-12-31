विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: सरफराज खान ने लगाया बड़ा शतक, जानिए उनके आंकड़े

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान ने गोवा क्रिकेट टीम के खिलाफ बड़ा शतक (157) लगाया। यह उनके लिस्ट-A करियर का कुल तीसरा शतक और मौजूदा सीजन में पहला शतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 444 रन बनाए। आइए सरफराज की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही सरफराज की शतकीय पारी मुंबई ने जब 101 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब सरफराज क्रीज पर आए। उन्होंने जयपुर विद्यालय मैदान पर गोवा के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 75 गेंदों पर 157 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 9 चौके और 14 छक्के लगाए। इस बीच सरफराज ने अपने छोटे भाई मुशीर खान (60) के साथ 93 रन की साझेदारी की।

आंकड़े ऐसा है सरफराज का लिस्ट-A करियर सरफराज ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 41 मैच खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में उन्होंने 849 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। सरफराज ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 60 मैच खेले हैं, जिसमें 63.15 की औसत के साथ 4,863 रन बनाए। उन्होंने 16 शतक और इतने ही अर्धशतक भी अपने नाम किए। वह टी-20 क्रिकेट में 1517 रन भी बना चुके हैं।

जानकारी सरफराज ने भारत से खेले हैं 6 टेस्ट सरफराज ने भारत की ओर से 6 टेस्ट खेले, जिसमें 37.10 की औसत के साथ 371 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए। उन्होंने भारत से कोई वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेला है।

