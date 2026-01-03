विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: संजू सैमसन ने जड़ा चौथा लिस्ट-A शतक, जानिए उनके आंकड़े

केरल क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शनिवार को झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (101) खेली। यह उनके लिस्ट-A क्रिकेट करियर का चौथा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 90 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही केरल को 312 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत मिली। आइए सैमसन की पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही सैमसन की पारी और साझेदारी? केरल को 312 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन और कप्तान रोहन कुन्नुम्मल (124) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी निभाकर टीम को मजबूत दी। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने शतक भी पूरे कर लिए। हालांकि, शतक बनाने के बाद दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। सैमसन पारी में 95 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुए।

करियर कैसा रहा है सैमसन का लिस्ट-A करियर? सैमसन ने 2012 में अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 129 मैचों की 120 पारियों में 34 से अधिक की औसत और 90 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 3,588 रन बनाने में सफल रहे हैं। वह अब तक 4 शतक और 19 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 212 रन का रहा है। इसी तरह वह 66 प्रथम श्रेणी मैचों की 108 पारियों में 3,888 रन भी बना चुके हैं।

