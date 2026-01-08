रुतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने 

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने गोवा क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में बेहतरीन शतक (134*) लगाया। यह उनके मौजूदा सीजन में दूसरा शतक और लिस्ट-A करियर में 20वां शतक रहा। इस बीच उन्होंने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 5,000 रन का आंकड़ा भी पार किया। उनकी पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/7 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी संघर्षपूर्ण रही गायकवाड़ की पारी जब महाराष्ट्र ने सिर्फ 2 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब गायकवाड़ क्रीज पर आए। जयपुर के डॉक्टर सोनी स्टेडियम में महाराष्ट्र का शीर्षक्रम लड़खड़ा गया और एक समय 25 रन तक टीम ने 5 विकेट गंवा दिए। संकट की घड़ी में गायकवाड़ ने संभलकर बल्लेबाजी की और 81 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए शतक पूरा किया। वह 131 गेंदों में 134 रन बनाकर नाबाद रहे।

आंकड़े गायकवाड़ ने पूरे किए अपने 5,000 लिस्ट-A रन लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 99 मुकाबले खेले हैं और इसकी 95 पारियों में लगभग 60 की औसत से 5,000 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 20 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 220 रन रहा है। इस मुकाबले से पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ शतक (124) लगाया था।

रिकॉर्ड विजय हजारे ट्रॉफी में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक (15) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अपने राज्य महाराष्ट्र के अंकित बावने के रिकॉर्ड की बराबरी की। कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल ने इस घरेलू लिस्ट-A टूर्नामेंट में 13-13 शतक लगाए हैं। मौजुदा विजय हजारे संस्करण में गायकवाड़ ने अब तक 7 पारियों में 82.60 की औसत के साथ 413 रन बनाए हैं। वह 2 शतकों के अलावा एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

जानकारी लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे बेहतरीन औसत वाले बल्लेबाज गायकवाड़ लिस्ट-A क्रिकेट में कम से कम 50 पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे बेहतर औसत (58.85) वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने माइकल बेवन को पीछे छोड़ा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 57.86 की औसत से 15,103 रन बनाए थे।