विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: क्रुणाल पांड्या ने हैदराबाद के खिलाफ जड़ा शतक, जानिए उनके आंकड़े 

क्रुणाल नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए और 63 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 18 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 173.02 की रही। उन्होंने नित्या पांड्या के साथ मिलकर 48 गेंदों में 68 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा भानू पानिया के साथ सिर्फ 63 गेंदों में 115 रन जोड़ दिए। क्रुणाल के अलावा अमित पाशी ने भी 127 रन की पारी खेली।

करियर

ऐसा रहा है क्रुणाल का लिस्ट-A करियर

क्रुणाल ने अब तक 95 लिस्ट-A मुकाबले खेले हैं और इसकी 90 पारियों में लगभग 38 की औसत से 2,900 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 17 अर्धशतक भी निकले है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 133 रन रहा है। इस मुकाबले से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 82 रन बनाए थे। बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाफ उनके बल्ले से 57 रन निकले थे।