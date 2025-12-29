विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: ध्रुव जुरेल ने अपना पहला लिस्ट-A शतक लगाया, रिंकू ने जड़ा अर्धशतक

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने बड़ौदा क्रिकेट टीम के खिलाफ शतकीय पारी (160*) खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का पहला शतक साबित हुआ। उनके अलावा कप्तान रिंकू सिंह और सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी ने अर्धशतक लगाए और उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 369/7 का स्कोर बनाया। आइए जुरेल की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही जुरेल की पारी उत्तर प्रदेश ने 77 रन के स्कोर पर जब अपना पहला विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने राजकोट में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही परिस्थितियों में आक्रामक खेल दिखाते हुए 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 101 गेंदों का सामना करते हुए 160 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 15 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने प्रशांत वीर के साथ 122 रन भी जोड़े।

जुरेल जुरेल ने लगातार तीसरी पारी में 50+ रन बनाए जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में फिलहाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 3 पारियों में 153.50 की औसत और 140.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 307 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक के अलावा 2 अर्धशतक लगाए। उन्होंने चंडीगढ़ के विरुद्ध 67 रन और हैदराबाद के खिलाफ 80 रन बनाए थे। उत्तर प्रदेश की टीम से जुरेल के बाद दूसरे सर्वाधिक रन आर्यन जुयाल (240) ने बनाए हैं।

आंकड़े जुरेल ने अपने लिस्ट-A करियर का पहला शतक लगाया बड़ौदा के खिलाफ मैच में जुरेल ने अपने लिस्ट-A करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने अब तक 13 मैच खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 496 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 4 अर्धशतक लगाए हैं। 24 वर्षीय इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी करियर में 53 की औसत के साथ 2,175 रन बनाए थे। अपने टी-20 करियर में उन्होंने 784 रन बनाए थे।

