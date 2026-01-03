विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: देवदत्त पडिक्कल और हार्दिक पांड्या ने जड़े शतक, जानिए आंकड़े 

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में देवदत्त पडिक्कल और हार्दिक पांड्या ने शानदार शतकीय पारी खेली है। पडिक्कल ने कर्नाटक के लिए खेलते हुए त्रिपुरा क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाया। हार्दिक ने वडोदरा के लिए खेलते हुए विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक जड़ा। पडिक्कल ने इस सीजन चौथा शतक लगाया है। यह उनके लिस्ट-A करियर का 13वां शतक है। हार्दिक ने अपने लिस्ट-A करियर का पहला ही शतक लगाया। उन्होंने 68 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया।

पारी ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारी हार्दिक ने 92 गेंदों का सामना किया और 133 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 11 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.57 की रही। उन्होंने पार्थ रेखाडे के एक ओवर में 5 छक्के और एक चौका जड़ा। हार्दिक नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने आए। एक समय टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 71 रन पर पवेलियन लौटे थे। पडिक्कल ने 120 गेंदों का सामना किया और 108 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले।

रिकॉर्ड पडिक्कल ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि पडिक्कल के सभी 13 लिस्ट-ए शतक विजय हजारे ट्रॉफी में ही आए हैं। वह अब इस घरेलू टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने मौजूदा कप्तान मयंक अग्रवाल (12 शतक) को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में अब पडिक्कल से आगे केवल अंकित बावने (15) और रुतुराज गायकवाड (14) मौजूद हैं, जो उनकी शानदार निरंतरता को दर्शाता है।

करियर ऐसा रहा है हार्दिक का लिस्ट-A करियर हार्दिक ने अपने लिस्ट-A करियर में 119 मुकाबले खेले हैं। इसकी 89 पारियों में 30 से ज्यादा की औसत के साथ 2,200 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी निकले हैं। इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन था। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 105 पारियों में 35.76 की औसत से 110 विकेट अपने नाम किए हैं।

