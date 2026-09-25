विजय दहिया बने दिल्ली के मुख्य कोच, कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा बने मेंटर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को 2026-27 घरेलू सत्र के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) की सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनके साथ विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को राज्य टीम का मेंटर बनाया गया है। दिल्ली क्रिकेट में नई जिम्मेदारियों के साथ दोनों की भूमिका अहम रहेगी। दहिया के अनुभव और शर्मा की कोचिंग विशेषज्ञता से टीम को फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी।
पद
DDCA ने ये बदलाव भी किए
दहिया ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 19 वनडे खेले हैं। वह टीम के कोचिंग और सहयोगी स्टाफ में बड़े बदलाव के तहत दिल्ली क्रिकेट टीम से दोबारा जुड़े हैं।
वहीं, DDCA ने पूर्व दिल्ली के पूर्व खिलाड़ी केपी भास्कर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
दहिया की दिल्ली टीम में वापसी और भास्कर की नियुक्ति टीम के कोचिंग, सहयोगी स्टाफ और चयन समिति में किए गए बदलाव का हिस्सा है।
कोच
बतौर कोच दिल्ली को रणजी ट्रॉफी दिला चुके हैं दहिया
दहिया इससे पहले भी कई बार दिल्ली टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं।
उन्होंने 2007-08 सत्र में टीम को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। दिल्ली ने इस खिताब के लिए 16 साल का इंतजार खत्म किया था।
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दहिया को फ्रेंचाइजी क्रिकेट का भी अच्छा अनुभव है। वह 2012 और 2014 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कोचिंग टीम का हिस्सा रहे थे।
मेंटर
दहिया IPL में इन टीमों का भी रहे थे हिस्सा
दहिया लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT) के सहायक कोच के तौर पर भी काम कर चुके हैं।
घरेलू क्रिकेट में वह उत्तर प्रदेश के मुख्य कोच भी रहे हैं।
अब दहिया के जिम्मेदारी संभालने और शर्मा के मेंटर बनने के साथ DDCA ने कोचिंग ढांचे में बड़ा बदलाव किया है।
इस व्यवस्था में दहिया के घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के अनुभव के साथ शर्मा के दिल्ली क्रिकेट से लंबे जुड़ाव को शामिल किया गया है।
फायदा
शर्मा के मेंटर बनने से क्या होगा दिल्ली को फायदा?
शर्मा को कोहली के करियर के शुरुआती दौर से ही मार्गदर्शन देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने उनके मेंटर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद भी उनका दिल्ली क्रिकेट से जुड़ाव बना हुआ है।
वह दिल्ली क्रिकेट व्यवस्था के साथ लगातार करीब से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इसका फायदा अब दिल्ली टीम के खिलाड़ियों को होने वाला है।
हाल ही में हुई दिल्ली की टी-20 लीग में भी शर्मा कोच रहे थे।