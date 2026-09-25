विजय दहिया बने दिल्ली के मुख्य कोच, कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा बने मेंटर

दहिया ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 19 वनडे खेले हैं। वह टीम के कोचिंग और सहयोगी स्टाफ में बड़े बदलाव के तहत दिल्ली क्रिकेट टीम से दोबारा जुड़े हैं।

वहीं, DDCA ने पूर्व दिल्ली के पूर्व खिलाड़ी केपी भास्कर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

दहिया की दिल्ली टीम में वापसी और भास्कर की नियुक्ति टीम के कोचिंग, सहयोगी स्टाफ और चयन समिति में किए गए बदलाव का हिस्सा है।