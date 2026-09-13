पाकिस्तान की इंग्लैंड में 0-3 की हार पर भड़के दिग्गज, PCB पर उठाए बड़े सवाल

इस दौरे पर सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी पाकिस्तानी क्रिकेट तमाशा बनकर रह गया।

PCB ने शुरुआती 2 टेस्ट हारने के बाद अपने 7 प्रमुख खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया।

इसी तरह टीम के मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी अचानक पद से हटा दिया।

इस निर्णय की पूरे दुनिया के क्रिकेट जगत में आलोचना हुई है। इस कदम ने खिलाड़ियों में मन में असुरक्षा पैदा कर दी।