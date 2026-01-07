वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 63 गेंदों में जड़ा शतक, जानिए उनके आंकड़े 

वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार फॉर्म दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ भी जारी है। उन्होंने सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में सिर्फ 63 गेंदों का सामना कर शतक जड़ दिया। 14 साल के इस बल्लेबाज ने दूसरे मुकाबले में 68 रन की पारी खेली थी। पहले वनडे में वैभव सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। यूथ वनडे क्रिकेट में वैभव के बल्ले से निकला ये तीसरा शतक है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही वैभव की पारी और साझेदारी वैभव ने 74 गेंदों का सामना किया और 127 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 9 चौके और 10 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 171.62 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए आरोन जॉर्ज के साथ मिलकर 227 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इस मुकाबले से पहले वैभव UAE, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में शतक लगा चुके हैं। अब उनका शतक दक्षिण अफ्रीका की धरती पर आया है। वैभव अभी टीम के कप्तान भी हैं।

करियर ऐसा रहा है वैभव का यूथ करियर वैभव ने अपने यूथ करियर में अब तक 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 54.05 की उम्दा औसत के साथ 973 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रन रहा है। अपने यूथ करियर में वैभव ने सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 पारियों में 71 की औसत से 355 रन निकले हैं।

रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड कर चुके हैं वैभव अपने नाम इंग्लैंड के खिलाफ यूथ सीरीज में भी वैभव के बल्ले ने खूब आग उगला था। चौथे वनडे में उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव 78 गेंदों पर 143 रन बनाकर आउट हुए थे, जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उन्होंने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड भी तोड़ा था।

