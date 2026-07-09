वैभव सूर्यवंशी का खराब फॉर्म बरकरार, लगातार तीसरे मुकाबले में हुए फ्लॉप

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वैभव के बल्ले से नहीं निकल रहे रन

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 में डेब्यू करने वाले वैभव ने 3 पारियों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की सिर्फ झलक दिखाई है। डेब्यू मैच में उन्होंने 10 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। तीसरे टी-20 में उन्होंने 5 गेंदों में 13 रन बनाए। वहीं, चौथे मुकाबले में उनके बल्ले से 10 गेंदों में 15 रन निकले. जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। उन्होंने 3 मुकाबलों में 14 की औसत से 42 रन बनाए हैं।