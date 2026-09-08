वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन से की DRS लेने की जिद, नतीजे ने कर दिया हैरान

यह वाकया साउथ जोन की पहली पारी के दौरान का है। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने लेग साइड की तरफ एक बेहतरीन गेंद डाली, जिस पर साउथ जोन के बल्लेबाज रिकी भुई चकमा खा गए।

गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेती हुई विकेटकीपर कुमार कुशाग्र के दस्तानों में समा गई।

ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और माना कि गेंद बल्ले को छुए बिना निकली है।