वैभव सूर्यवंशी की त्रिकोणीय सीरीज में लड़ाई हो गई (फाइल तस्वीर)

वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका-A के खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई, धक्का मुक्की का वीडियो वायरल

लेखन आदर्श कुमार 07:53 pm Jun 15, 202607:53 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय सीरीज 2026 में इंडिया-A और श्रीलंका-A के बीच खेला गया मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने के बाद भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका-A के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों के बीच कथित तौर पर अभद्र टिप्पणियां भी की गईं, जिसके बाद मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।