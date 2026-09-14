वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में कई शानदार पारियां खेलीं हैं (फाइल तस्वीर)

क्या वैभव सूर्यवंशी एक दिन की शूटिंग के लिए लेते हैं 1.5 से 2 करोड़ रुपये?

लेखन आदर्श कुमार 04:02 pm Sep 14, 202604:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भारतीय ब्रांडों के लिए एक अनोखा निवेश हैं। 15 साल की उम्र में उनकी कीमत बढ़ती लोकप्रियता पर आधारित है। वह वोट नहीं दे सकते, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मिली गाड़ी नहीं चला सकते और अभिभावक के बिना कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इसके बावजूद वह अब एक दिन की शूटिंग से ही करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।