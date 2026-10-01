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वैभव सूर्यवंशी का जलवा, टाइम मैगजीन की 100 उभरती हस्तियों में इकलौता भारतीय खिलाड़ी
वैभव सूर्यवंशी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (फाइल तस्वीर)

वैभव सूर्यवंशी का जलवा, टाइम मैगजीन की 100 उभरती हस्तियों में इकलौता भारतीय खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार
Oct 01, 2026
12:41 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम की उभरती प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 'टाइम 100 नेक्स्ट' सूची में जगह मिली है। यह सूची भविष्य को आकार देने वाली दुनिया की उभरती हस्तियों को सम्मानित करती है। बुधवार को जारी सूची में 15 वर्षीय वैभव इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। वैभव ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा से पहचान बनाई है। वह सूची में शामिल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सिर्फ 7 खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है।

बयान

टाइम मैगजीन ने वैभव को लेकर क्या कहा? 

टाइम मैगजीन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसिका सिबली ने कहा कि इस साल की सूची में शामिल लोग सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं और दुनियाभर में अपने क्षेत्रों व समुदायों को आगे ले जा रहे हैं।

वैभव को सूची की 'फिनॉम' श्रेणी में शामिल किया गया है।

टाइम ने उनकी प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि वैभव तेजी से वैश्विक खेल जगत की सबसे रोमांचक उभरती हस्तियों में शामिल हो रहे हैं।

पहचान

12 साल की उम्र में किया वैभव ने रणजी डेब्यू 

वैभव की क्रिकेट की दुनिया में धमाकेदार पहचान 2024 में बनी, जब उन्होंने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी के जरिए सीनियर क्रिकेट में डेब्यू किया।

वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए।

उनकी प्रतिभा को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 से पहले उन्हें अपनी टीम से जोड़ा।

वैभव ने अपने पहले ही सत्र में शानदार बल्लेबाजी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

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IPL

IPL 2026 में वैभव ने किया शानदार प्रदर्शन 

RR के लिए वैभव ने IPL 2026 में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 मुकाबलों में कुल 776 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे।

वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

वैभव ने इस सीजन में रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए। वह एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।

गेल ने IPL 2012 में 59 छक्के लगाए थे।

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तोड़ा

वैभव को जल्द मिली भारतीय टीम में जगह

इसके कुछ ही समय बाद वैभव ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना डेब्यू किया।

महज 15 साल की उम्र में मैदान पर उतरते ही उन्होंने इतिहास रच दिया। वैभव भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

उन्होंने इस मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) का लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

जानकारी

वैभव के साथ इन खिलाड़ियों को किया गया शामिल 

वैभव के साथ टाइम मैगजीन की सूची में अमेरिकी क्वार्टरबैक आर्च मैनिंग, एनबीए स्टार टायरेस मैक्सी, फुटबॉलर नाओमी गिरमा और फोलारिन बालोगुन, टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंड्रा एला तथा बास्केटबॉल खिलाड़ी ओलिविया माइल्स को भी शामिल किया गया है।

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