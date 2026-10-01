वैभव सूर्यवंशी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (फाइल तस्वीर)

वैभव सूर्यवंशी का जलवा, टाइम मैगजीन की 100 उभरती हस्तियों में इकलौता भारतीय खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 12:41 pm Oct 01, 202612:41 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम की उभरती प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 'टाइम 100 नेक्स्ट' सूची में जगह मिली है। यह सूची भविष्य को आकार देने वाली दुनिया की उभरती हस्तियों को सम्मानित करती है। बुधवार को जारी सूची में 15 वर्षीय वैभव इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। वैभव ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा से पहचान बनाई है। वह सूची में शामिल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सिर्फ 7 खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है।