वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान बने

पिछले साल सूर्यवंशी ने महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

इसके अलावा, वह टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक जड़कर यह उपलब्धि हासिल की थी।