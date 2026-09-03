वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में बना सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

सूर्यवंशी अपनी छक्के लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कम समय में ही इस बल्लेबाज ने टी-20 क्रिकेट में 148 छक्के जड़ दिए हैं और वह 150 छक्कों से केवल 2 कदम दूर हैं।

40 टी-20 मैचों में सूर्यवंशी ने 42.82 की औसत से 1,670 रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 8 अर्धशतक हैं।

बता दें, सूर्यवंशी ने जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 2 अर्धशतक लगाए थे और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने थे।