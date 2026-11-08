'सैंडपेपर गेट' विवाद पर उस्मान ख्वाजा करने वाले थे खुलासा, स्मिथ ने नहीं दी थी इजाजत

ख्वाजा ने बताया कि 2018 के केप टाउन टेस्ट के बाद, जब स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो वह मीडिया के सामने सच-सच बताना चाहते थे।

ख्वाजा ने इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "स्मिथ एक बेहतरीन लीडर हैं। उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोका था। वह सारा दोष अपने ऊपर लेना चाहते थे। मैंने उनसे बहस भी की, लेकिन वह नहीं माने। यह पहली बार था जब मैंने सच सामने लाने की कोशिश की।"