उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, ये मुकाबला होगा उनका आखिरी टेस्ट 

उस्मान ख्वाजा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ इस हफ्ते होने वाले आखिरी एशेज टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। यह टेस्ट उनके करियर का 88वां और आखिरी मुकाबला होगा, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा। यही मैदान उनके प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत का भी साक्षी रहा है। 39 वर्षीय ख्वाजा ने शुक्रवार सुबह अपने साथियों को इस फैसले की जानकारी दी। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान उस्मान ने कही ये बात उस्मान ने प्रेस कॉन्फेंस कर भावुक भाषण दिया। उन्होंने अपने बचपन की यादें साझा कीं। इस स्टार खिलाड़ी ने कहा कि वे SCG के पास कुक रोड पर रहते थे और एक दिन माइकल स्लेटर को लाल फेरारी में जाते देख लिया। उस पल ने उनकी सोच बदल दी। सीमित संसाधनों वाले 2 कमरे के घर में रहने वाले उस्मान ने तभी ठान लिया था कि एक दिन वे भी टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे।

जन्म उस्मान का पाकिस्तान में हुआ जन्म पाकिस्तान में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े उस्मान ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर बने थे। अंडर-19 स्तर पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुके उस्मान को शुरुआत से ही तकनीकी रूप से मजबूत बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में पहचाना गया। अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर ख्वाजा ने अपने भाषण में आगे कहा, "मैं पाकिस्तान से आया एक रंगीन, गर्वित मुस्लिम लड़का हूं, जिससे कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलेगा। आज मुझे देखिए।"

जानकारी उस्मान ने अपने माता-पिता को दिया धन्यवाद अपने माता-पिता को संबोधित करते हुए ख्वाजा ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आने और हमें बेहतर जिंदगी देने के आपके बलिदान को मैंने चुका दिया होगा। 88 टेस्ट मैच, पापा, क्या ये काफी हैं?" यह कहते हुए वे मुस्कुरा उठे।

करियर साल 2023 में उस्मान बने थे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर साल 2023 में उस्मान को ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खिताब जीतने में भी उनकी अहम भूमिका रही। अपने करियर से संतुष्ट ख्वाजा ने कहा कि आखिरी बार मैदान से विदा लेते समय उनके मन में कृतज्ञता और सुकून है। उन्होंने 'सलाम' कहते हुए अपने सफर, लोगों और सीखों के लिए धन्यवाद दिया और सपना जीने का मौका देने के लिए आभार जताया।