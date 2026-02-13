USA बनाम नीदरलैंड: साईतेजा मुक्कमल्ला ने टी-20 विश्व कप में जड़ा अपना पहला अर्धशतक 

पारी ऐसी रही मुक्कमल्ला की पारी और साझेदारी मुक्कमल्ला ने 51 गेंदों का सामना किया और 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.90 की रही। उन्होंने कप्तान मोनांक पटेल के साथ 37 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा शुभम रंजने के साथ सिर्फ 35 गेंदों में 54 रन जोड़े। USA को पहला झटका 27 रन पर लगा था। मुक्कमल्ला तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और एक शानदार पारी खेली।

उपलब्धि मुक्कमल्ला ने हासिल की ये उपलब्धि मुक्कमल्ला ने USA क्रिकेट टीम के लिए टी-20 विश्व कप में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। उनसे आगे अब सिर्फ एंड्रीस गाउस और आरोन जोन्स हैं। गाउस ने साल 2024 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली थी। जोन्स के बल्ले से कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 के विश्व कप में नाबाद 94 रन निकले थे। जोन्स सूची में पहले स्थान पर हैं।

