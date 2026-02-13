USA ने टी-20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार नीदरलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

टी-20 विश्व कप 2026 के 21वें मुकाबले में USA क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। उसने नीदरलैंड को 93 रन से हराया। ये टी-20 क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका है जब नीदरलैंड को USA के खिलाफ हार मिली है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए थे। उन सभी मैच को नीदरलैंड ने अपने नाम किया था। इस विश्व कप में USA की यह पहली जीत भी है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा नीदरलैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। USA ने साईतेजा मुक्कमल्ला (79) और शुभम रंजने (48) की पारियों के दम पर 196/6 का स्कोर बना दिया। नीदरलैंड के लिए बास डी लीडे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में नीदरलैंड के लिए कोई भी बल्लेबाज मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाया। टीम 103 का स्कोर ही बना पाई और मुकाबला हार गई। हरमीत सिंह ने 4 विकेट लिए।

पारी ऐसी रही मुक्कमल्ला की पारी और साझेदारी मुक्कमल्ला ने 51 गेंदों का सामना किया और 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.90 की रही। उन्होंने कप्तान मोनांक पटेल के साथ 37 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा शुभम के साथ सिर्फ 35 गेंदों में 54 रन जोड़े। शुभमन ने सिर्फ 24 गेंदों का सामना कर 48 रन बना दिए। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही।

उपलब्धि मुक्कमल्ला ने हासिल की ये उपलब्धि मुक्कमल्ला ने USA क्रिकेट टीम के लिए टी-20 विश्व कप में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। उनसे आगे अब सिर्फ एंड्रीस गाउस और आरोन जोन्स हैं। गाउस ने साल 2024 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली थी। जोन्स के बल्ले से कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 के विश्व कप में नाबाद 94 रन निकले थे। जोन्स सूची में पहले स्थान पर हैं।

जानकारी बास डी लीडे ने चटकाए 3 विकेट बास डी लीडे ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 9.20 की रही। उन्होंने अब तक 48 मुकाबले खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 18.79 की औसत से 44 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/17 का रहा है।

गेंदबाजी हरमीत ने की घातक गेंदबाजी हरमीत ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट केवल 5.20 की रही। मैक्स ओ'डॉड (13), बास डी लीडे (23), स्कॉट एडवर्डस (20) और रूलोफ वान डर मर्वे (10) को इस खिलाड़ी ने अपना शिकार बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में हरमीत ने 1/41 के आंकड़े दर्ज किए थे। वहीं, भारत के खिलाफ पहले मैच में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे।

रिकॉर्ड हरमीत ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम हरमीत ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में USA के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी किया। उन्होंने शेडली वान शाल्कविक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इसी विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 25 रन देकर 4 विकेट लिए थे। तीसरे स्थान पर भी शाल्कविक ही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भी सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। हरमीत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा।