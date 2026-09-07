UP टी-20 लीग 2026 के फाइनल मुकाबले जीत के बाद मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह ने जमकर डांस किया

UP टी-20 लीग 2026: मेरठ मावेरिक्स ने जीता दूसरा खिताब, जमकर नाचे कप्तान रिंकू सिंह

लेखन भारत शर्मा 01:49 pm Sep 07, 202601:49 pm

क्या है खबर?

UP टी-20 लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ मावेरिक्स ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल में मेरठ ने भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई वाली लखनऊ फाल्कंस को 94 रनों से हराया। इस जीत के बाद कप्तान रिंकू खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने बीच मैदान जमकर ठुमके लगाए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।