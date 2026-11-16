अंडर-19 एशिया कप 2026: यशवीर गौड़ का जीत के बाद खुलासा, बताया क्यों मनाया आक्रामक जश्न

टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में दिवाली के दिन पाकिस्तान ने भारत को 3 विकेट से हराया था। भारत ने अर्जुन राजपूत के शतक से 208 रन बनाए थे, जिसे पाकिस्तान ने हमजा की शतकीय पारी से हासिल कर लिया था।

इसके बाद 14 नवंबर को खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान से मिले 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए जीत हासिल की और लीग मैच की हार का बदला ले लिया।