वैभव सूर्यवंशी ने खिताबी जीत पर दी भारतीय टीम को बधाई

अंडर-19 एशिया कप 2026: वैभव सूर्यवंशी ने खिताबी जीत पर दी भारतीय टीम को बधाई

लेखन भारत शर्मा 09:48 am Nov 15, 202609:48 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए एक विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान से मिले 339 रनों के विशाल लक्ष्य को भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की अंतिम क्षणों में की गई वापसी ने 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी रोमांचित कर दिया। उन्होंने टीम को बधाई दी है।