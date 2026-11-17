भारतीय अंडर-19 टीम के ऑलराउंडर मोहित उल्वा ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को बताया सपना

अंडर-19 एशिया कप: मोहित उल्वा ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को बताया सपना, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 10:34 am Nov 17, 202610:34 am

क्या है खबर?

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी गेंद पर चौका जड़कर 1 विकेट से रोमांचक जीत दिलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहित उल्वा रातोंरात हीरो बन गए। फाइनल में 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद मोहित सीधे इंदौर पहुंचे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सौराष्ट्र की सीनियर टीम से जुड़ गए। उन्होंने इस जीत को किसी सपने की तरह बताया है।