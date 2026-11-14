भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब

अंडर-19 एशिया कप 2026: भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 06:46 pm Nov 14, 202606:46 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। यह भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337/9 को विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।