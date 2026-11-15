अंडर-19 एशिया कप 2026: भारत की खिताबी जीत पर गौतम गंभीर की पोस्ट हुई वायरल
क्या है खबर?
अंडर-19 एशिया कप में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने 339 रन के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर चौका जड़कर हासिल कर लिया। यह भारत का रिकॉर्ड 9वां खिताब रहा है। इस अविस्मरणीय जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उनकी पोस्ट वायरल हो रही है।
बयान
गंभीर ने भारत की जीत पर क्या कहा?
गंभीर ने भारत की इस शानदार जीत के बाद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए निचले क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन को सलाम किया है।
उन्होंने लिखा, 'निडर क्रिकेट और अटूट विश्वास! साहस और दृढ़ संकल्प का कोई बल्लेबाजी क्रम नहीं होता! एशिया के चैंपियंस! शाबाश, लड़कों!'
गंभीर की यह ट्वीट पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और क्रिकेट प्रशंसक इसे जमकर साझा कर रहे हैं।
मुकाबला
भारत ने किस तरह जीता मुकाबला?
फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज उस्मान खान (107) के शतक, अब्दुल कादिर (80) और कप्तान फरहान यूसुफ (63) के अर्धशतकों से 337/9 का स्कोर खड़ा किया।
भारत से काव्य पटेल ने सर्वाधिक 4 और चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट चटकाए।
जवाब में भारतीय टीम कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी (80), आर्यवीर सहवाग (58), मनल चौहान (47) और मोहित उल्वा (49*) की पारियों से आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।