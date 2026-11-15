भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है

अंडर-19 एशिया कप 2026: भारत की खिताबी जीत पर गौतम गंभीर की पोस्ट हुई वायरल

लेखन भारत शर्मा 11:41 am Nov 15, 202611:41 am

क्या है खबर?

अंडर-19 एशिया कप में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने 339 रन के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर चौका जड़कर हासिल कर लिया। यह भारत का रिकॉर्ड 9वां खिताब रहा है। इस अविस्मरणीय जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उनकी पोस्ट वायरल हो रही है।