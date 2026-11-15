अंडर-19 एशिया कप 2026: BCCI सचिव ने भारतीय खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न का किया बचाव

अंडर-19 एशिया कप 2026: BCCI सचिव ने भारतीय खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न का किया बचाव
क्या है खबर?
ओमान में शनिवार को खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि, जीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ आक्रामक इशारे करते हुए देखा गया, जिस पर क्रिकेट प्रशंसकों के वर्ग ने आलोचना शुरू कर दी। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने युवा टीम का पुरजोर समर्थन किया है।
बयान
सैकिया ने क्या दिया बयान?
सैकिया ने ANI से कहा, "यह उनके चरित्र और लड़ने के जज्बे को दर्शाता है। आज का मैच रोमांचक था। एक समय मैच बिल्कुल भी भारत के पक्ष में नहीं था। फिर भी भारत जीतने में सफल रहा। यह टीम के आत्मविश्वास के स्तर और उनके कभी हार न मानने वाले रवैये को बयां करता है। इतनी कठिन परिस्थिति से निकलकर मैच जीतने पर वे निश्चित रूप से जश्न मनाने के हकदार हैं। हमें इसकी अनुमति देनी ही चाहिए।"
विवाद
क्यों शुरू हुआ जश्न पर विवाद?
पाकिस्तान द्वारा दिए गए 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 8 विकेट गंवाकर संकट में थी और उसे जीत के लिए 51 गेंदों में 86 रनों की जरूरत थी।
इसके बाद मनाल चौहान (32 गेंदों में 47 रन) और मोहित उल्वा (26 गेंदों में नाबाद 49 रन) ने 9वें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कर भारत को जिताया।
मैच जीतते ही भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी विकेटकीपर हमजा जहूर और उनके साथियों की ओर इशारे करते नजर आए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें भारतीय खिलाड़ियों के जश्न का वीडियो
INDIA, AGAINST ALL ODDS! 🫡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026
From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND pic.twitter.com/tcdZduKIs4
बहस
खेल भावना पर छिड़ी बहस
एक तरफ जहां BCCI ने इसे युवा जोश और संघर्ष की जीत का स्वाभाविक परिणाम माना है, वहीं खेल विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या विपक्षी खिलाड़ियों के सामने जाकर इशारे करना खेल भावना की सीमा पार करना था।
इसकी कई दिग्गज खिलाड़ियों ने आलोचना भी की है।
हालांकि, कई पाकिस्तानी प्रशंसकों ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय युवाओं के इस जज्बे और बेबाक जश्न की सराहना की है।