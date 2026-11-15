BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न का बचाव किया है

अंडर-19 एशिया कप 2026: BCCI सचिव ने भारतीय खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न का किया बचाव

लेखन भारत शर्मा 12:01 pm Nov 15, 202612:01 pm

क्या है खबर?

ओमान में शनिवार को खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि, जीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ आक्रामक इशारे करते हुए देखा गया, जिस पर क्रिकेट प्रशंसकों के वर्ग ने आलोचना शुरू कर दी। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने युवा टीम का पुरजोर समर्थन किया है।