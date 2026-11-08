अंडर-19 एशिया कप 2026: अर्जुन राजपूत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में लगाया शतक

टॉस जीतकर जब भारत ने 22 रन पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब अर्जुन क्रीज पर आए।

उन्होंने पांचवें विकेट के लिए अन्वय द्रविड़ (10) के साथ 44 रन की साझेदारी की।

इसके बाद मनल चौहान (11) के साथ मिलकर 64 रन की साझेदारी करते हुए भारतीय पारी को संभाला।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

वह 85 गेंदों में 107 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।