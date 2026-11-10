अंडर-19 एशिया कप 2026: आर्यवीर सहवाग ने UAE के खिलाफ बनाए 160 रन, जानिए उनके आंकड़े

आर्यवीर ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 160 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 7 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट 95.24 की रही।

उन्होंने लक्ष्य रायचंदानी के साथ दूसरे विकेट के लिए 83 गेंदों में 62 रन जोड़े।

इसके बाद वीके वीनित के साथ तीसरे विकेट के लिए 183 गेंदों में 193 रन की बड़ी साझेदारी की। वीनित ने 69 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के रहे।