त्रिकोणीय वनडे सीरीज: पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को 52 रन तक 4 बड़े झटके लग गए थे।

इसके बाद बेन डकेट (105) ने सैम कर्रन (42) के साथ अहम साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। आखिरी में गस एटकिंसन (36) ने स्कोर को 241 तक पहुंचाया।

जवाब में पाकिस्तान को 154 पर 9 झटके लग गए थे, लेकिन आखिर में शादाब खान (113*) ने शतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दी।