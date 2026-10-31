कामिंदु मेंडिस ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 05:25 pm Oct 31, 202605:25 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक (131) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर 87 रन की अहम साझेदारी भी की। इस शतक के दौरान उन्होंने लिस्ट-A करियर के 3,000 रन भी पूरे किए। आइए मेंडिस की पारी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।