त्रिकोणीय वनडे सीरीज: कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े 

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक (131) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर 87 रन की अहम साझेदारी भी की। इस शतक के दौरान उन्होंने लिस्ट-A करियर के 3,000 रन भी पूरे किए। आइए मेंडिस की पारी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
पारी
शानदार रही मेंडिस की पारी
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेंडिस ने श्रीलंका को अच्छी शुरुआत दिलाई।
गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टिककर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 62 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद उन्होंने तेजी से रन बटोरे और 107 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
वह 128 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 131 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
ऐसा है मेंडिस का वनडे करियर
मेंडिस ने 2019 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 37 मैचों की 35 पारियों में लगभग 30 की औसत के साथ 850 से अधिक रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं।
वह 2 वनडे पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।
यह पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में उनका दूसरा ही 50+ रन का स्कोर है। वह इससे पहले इस टीम के विरुद्ध अर्धशतक लगा चुके हैं।
आंकड़े
मेंडिस ने पूरे किए अपने 3,000 लिस्ट-A रन
मेंडिस ने 2015 में अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने अब तक 112 मैचों की 102 पारियों में लगभग 35 की औसत के साथ 3,000 रन पूरे किए।
इस बीच उन्होंने 3 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 139 रन रहा है।
वह अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 250 से अधिक चौके भी लगा चुके हैं।