त्रिकोणीय वनडे सीरीज: बेन डकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया शतक, पूरे किए 4,000 लिस्ट-A रन
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में शतक (105) लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 5वां और पाकिस्तान के विरुद्ध पहला शतक साबित हुआ। उन्होंने सैम कर्रन के साथ मिलकर उपयोगी साझेदारी की। इस बीच उन्होंने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 4,000 रन भी पूरे किए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही डकेट की पारी
इंग्लैंड ने सिर्फ 19 रन के स्कोर तक अपने शीर्षक्रम के 3 अहम विकेट खो दिए थे।
ऐसे में डकेट ने परिस्थतियों के हिसाब से बल्लेबाजी की और 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने और कर्रन ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 105 गेंदों में 93 रन की साझेदारी की।
लगातार गिर रहे विकेटों के बावजूद डकेट ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
वह 111 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है डकेट का वनडे करियर?
डकेट ने साल 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 43 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 43 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 1,800 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 5 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी शामिल हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 165 रन का रहा है। वह इस प्रारूप में 200 से अधिक चौके लगा चुके हैं।
आंकड़े
पाकिस्तान में खूब चला है डकेट का बल्ला
डकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 2 वनडे खेले हैं और इसकी 2 ही पारियों में उन्होंने 150 से अधिक रन बनाए हैं।
क्रिकइंफो के मुताबिक, पाकिस्तान की धरती पर डकेट ने अपना दूसरा वनडे शतक लगाया है।
उन्होंने पाकिस्तान में अब तक 6 पारियों में 400 से अधिक रन बनाए हैं।
वह अब तक पाकिस्तान में एक भी पारी में शून्य पर आउट नहीं हुए हैं।
आंकड़े
डकेट ने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 4,000 रन पूरे किए
डकेट ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 4,000 रन पूरे किए। उन्होंने अब तक 114 लिस्ट-A मुकाबलों की 109 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 4,050 से अधिक रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 8 शतक और 24 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।
वह लिस्ट-A करियर में दोहरा शतक (220*) भी लगा चुके हैं।
वह अपने प्रथम श्रेणी करियर में 12,000 से अधिक रन बना चुके हैं।