त्रिकोणीय वनडे सीरीज: बेन डकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया शतक, पूरे किए 4,000 लिस्ट-A रन 

इंग्लैंड ने सिर्फ 19 रन के स्कोर तक अपने शीर्षक्रम के 3 अहम विकेट खो दिए थे।

ऐसे में डकेट ने परिस्थतियों के हिसाब से बल्लेबाजी की और 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने और कर्रन ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 105 गेंदों में 93 रन की साझेदारी की।

लगातार गिर रहे विकेटों के बावजूद डकेट ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 111 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए।